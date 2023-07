Ufficiale: Ogbonna rinnova con il West Ham fino al 2024

Con un annuncio sui propri canali social, il West Ham ha ufficializzato il rinnovo di Angelo Ogbonna. Il difensore con un passato in Italia al Torino e alla Juventus ha rinnovato con gli hammers fino al 2024. Per il calciatore sono 232 presenze con il club vincitore dell’ultima Conference League.

We are delighted to confirm that Angelo Ogbonna has signed a new one-year contract 🖊

— West Ham United (@WestHam) July 5, 2023