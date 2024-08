Ufficiale: Ogbonna al Watford

Angelo Ogbonna , difensore italiano classe ’88 svincolato dallo scorso 1° luglio dopo la scadenza del contratto col West Ham è da oggi un nuovo calciatore del Watford FC, club della famiglia Pozzo che milita in Championship e ha conquistato tre vittorie nelle prime tre giornate di campionato. Ogbonna ha firmato col suo nuovo club un contratto valido fino al 30 giugno 2025. “Non vedo l’ora di giocare per il Watford. Avrò il compito di portare un po’ di esperienza, ho parlato con l’allenatore un paio di volte e quindi conosco il suo stile di gioco. Sono qui per dare il massimo e per provare ad aiutare la squadra” le sue parole al sito ufficiale del club.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Watford FC (@watfordfcofficial)

Foto: Instagram Watford