Ufficiale: Oddo è il nuovo tecnico del Padova. Il comunicato

Il Calcio Padova comunica che è stato raggiunto l’accordo con Massimo Oddo, che da oggi è il nuovo allenatore biancoscudato. Mister Oddo verrà presentato domani mattina allo Stadio Euganeo e dirigerà oggi il primo allenamento.

Massimo Oddo, nato a Pescara il 14 giugno 1976, nella sua carriera da calciatore nel ruolo difensore, ha vestito le maglie di Fiorenzuola, Monza, Prato, Lecco e Napoli, consacrandosi in Serie A nelle fila di Hellas Verona, Lazio, Milan, Lecce, e Bayern Monaco, vincendo una Coppa Italia (Lazio 2003/2004), una Champions League (Milan 2006/2007), una Supercoppa Europea (Milan 2007), un Mondiale per Club (2007), uno scudetto (Milan 2010/2011), una Supercoppa Italiana (Milan 2011). E’ inoltre Campione del Mondo avendo trionfato con l’Italia ai Mondiali 2006 in Germania, oltre ad aver vinto un’Universiade nel 1997.

Inizia la carriera da allenatore nel 2013 nelle giovanili del Genoa. Sulla panchina del Pescara conquista una finale playoff nel 2015, mancando la Serie A per il miglior piazzamento del Bologna in classifica. Massima serie conquistata la stagione successiva, sempre con il Pescara, in finale playoff. Oddo ha allenato in Serie A Pescara ed Udinese, in serie cadetta Crotone, Perugia ed ancora Pescara.

FOTO: Sito Padova