Ufficiale: Ochoa riparte dal Portogallo. È un nuovo portiere dell’AFS Futebol SAD

Non si ferma Guillermo Ochoa. Il portiere torna protagonista dopo l’avventura alla Salernitana e si rimette in gioco: il messicano ha infatti firmato con l’AFS Futebol SAD, club che milita nella massima serie portoghese. Di seguito il comunicato: “Figura imprescindibile del calcio mondiale, il portiere arriva nella più grande località del calcio portoghese dopo un’esperienza nella Serie A italiana. Nel suo curriculum ha già presenze in 5 campionati del mondo con la nazionale del Messico”.

Foto: Instagram AFS Futebol SAD