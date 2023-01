Ufficiale: Ocampos torna al Siviglia. Interrotto in anticipo il prestito all’Ajax

Si chiude in anticipo l’esperienza in Olanda di Lucas Ocampos. Il Siviglia ha annunciato l’interruzione del prestito dell’ex giocatore di Milan e Genoa, che lascia così l’Ajax senza aver lasciato il segno e si mette a disposizione di Sampaoli per il finale di stagione.

Foto: Twitter Siviglia