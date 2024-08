Ufficiale: Nzola saluta la Fiorentina e si trasferisce al Lens

Nzola saluta la Fiorentina e si trasferisce al Lens: “Un goleador con il fuoco nelle gambe! Rapido centravanti ed efficiente rifinitore, M’Bala Nzola si unisce ad Artois. Il nazionale angolano (6 presenze) si trasferisce al Racing per la stagione 2024/25 dalla Fiorentina (Italia), nell’ambito di un prestito con opzione di riscatto. 7 novembre 2020. M’Bala Nzola segna la sua prima doppietta in Serie A sul campo del Benevento e contemporaneamente permette allo Spezia di siglare il primo successo della sua storia nell’élite italiana (0-3). All’inizio della stagione 2020/21, chi sta muovendo i primi passi in prima divisione sta segnando gol. Autore di una nuova doppietta contro il Bologna (2-2) qualche settimana dopo, ha poi ricevuto gli elogi del suo allenatore: “Quando è in questo stato, M’Bala, con la sua potenza, la sua velocità e la sua determinazione, ha il potenziale per diventare uno dei giocatori più importanti della Serie A”…Per raggiungere il livello più alto, M’Bala Nzola ha superato diversi ostacoli. Nato a Buco-Zau (Angola), ha lasciato il suo paese natale per stabilirsi in Francia. Già talentuoso quando ha la palla tra i piedi, il giovane attaccante è entrato nel centro di formazione ESTAC ma ha lasciato il Troyes nel 2014 senza essere riuscito a trovare un posto nel gruppo professionistico. Con questa esperienza l’attaccante ha provato a lanciare la sua carriera all’estero. A 18 anni è passato all’Académica de Coimbra, squadra residente nella Primeira Liga portoghese, dove ha segnato al suo debutto professionistico. Entrato in partita da appena cinque minuti, M’Bala Nzola ha ridotto il divario contro l’FC Porto durante la sconfitta della sua squadra in Allianz Cup (4-1). Dopo un’esperienza al Sertanense FC (2014/15), il giocatore angolano è tornato alla Virtus Francavilla Calcio, recentemente promossa in Serie C. Lì, il mancino ha sviluppato un certo gusto per lo sforzo e ha mostrato le sue qualità di rifinitura. Autore di 13 gol in tutte le competizioni, contribuì a qualificare il club agli spareggi d’accesso alla Serie B. Se l’obiettivo di salire alla fine non viene raggiunto, M’Bala Nzola attira l’attenzione di diverse squadre di Serie A. Prima di affrontare l’élite italiana, opta per una progressione più lineare seguendo il suo allenatore, Nicola Antonio Calabro, al Carpi FC. (Serie B). Tornato in Serie A, M’Bala Nzola si è rivelato decisivo nella vittoria dei suoi contro il La Spezia di Vincenzo Italiano (1 gol, 1 assist). Decisivo nel convincere il suo ex allenatore a rimpatriarlo in Liguria a metà stagione 2019/20. Sotto la casacca bianconera, il suo senso del gol (6 gol in 17 partite) ha permesso allo Spezia di prendere parte alla corsa per la promozione in Serie A. Nel J38, fu proprio lui a mandare la società ai play-off per l’adesione. in gol nei minuti di recupero, a Salerno (1-2). Ancora decisivo negli spareggi, M’Bala Nzola ha partecipato alla prima ascesa ai vertici del club in 124 anni di esistenza. Forte dello slancio ottenuto nella stagione precedente, il centravanti è determinato a mettersi alla prova ai massimi livelli italiani nel 2020/21. Prima passatore al Parma nella J2 (2-2), ha segnato una doppietta contro il Benevento (0-3) poi ha segnato una serie di gol: 9 in 10 giorni. In grande forma, ha segnato nuove doppiette contro Bologna (2-2) e Torino (4-1) e ha segnato anche a Napoli (1-2). A gennaio 2021 ha già 9 gol in Serie A, ovvero il 39% dei gol della sua squadra (solo Cristiano Ronaldo, Joao Pedro e Ciro Immobile sono più influenti nei rispettivi club in questo periodo). Ciò che rende forte questa macchina da gol nel 2020/21 è soprattutto la sua capacità di entrare in sintonia con la sua squadra. In evidenza per la sua attività, il centravanti si mette al servizio dei compagni (3 assist). Fulcro dell’undici di Vincenzo Italiano, ha segnato 11 pedine in 25 presenze, contribuendo pienamente al mantenimento storico della sua squadra. Affermazione e primi passi europei. All’alba dell’esercizio 2021/22, Vincenzo Italiano viene sostituito da Thiago Motta. Sotto la guida di quest’ultimo, il colosso (1m85, 82kg), ostacolato dagli infortuni, ha segnato due gol in 21 presenze. Vendicativo in vista della stagione 2022/23, M’Bala Nzola dimostra al suo allenatore di potersi fidare di lui e mette sotto controllo la difesa transalpina. Fin dalla prima giornata, l’ex Troiano ha fatto vincere i suoi contro l’Empoli (1-0). Nonostante il percorso difficile dello Spezia in Serie A, ha avuto la sua stagione di maggior successo ai massimi livelli. Autore di 15 gol in tutte le competizioni – tra cui due doppiette e la vittoria contro l’Inter (2-1) – non riesce a impedire la retrocessione della squadra (18esimo) ma suscita invidia. Quinto capocannoniere della Serie A nel 2022/23, M’Bala Nzola resta nell’élite anche per la stagione successiva. Osservato dalla Fiorentina per diverse stagioni, si unisce ad una squadra ambiziosa e al suo ex allenatore, Vincenzo Italiano. I pianeti sono quindi allineati affinché la nazionale angolana (6 presenze) possa disputare un’intera stagione. La sua prima apparizione è stata coronata da un grande successo e da un assist in casa del Genoa (1-4). Poi, ha scoperto l’Europa in Conference League (9 presenze), dove ha aiutato i viola a raggiungere la finale (3 gol e 2 assist). Al termine della sua stagione più impegnativa ad alto livello (47 partite nel 2023/24), M’Bala Nzola dà una nuova direzione alla sua carriera. Per la prima volta a 27 anni, il finalista scoprirà McDonald’s della Ligue 1 in maglia sangue e oro. Prestato al Racing con diritto di riscatto, questo attaccante dal forte temperamento è ora desideroso di infiammare Bollaert-Delelis! Pierre Dréossi – Direttore Generale : “Siamo felici di dare il benvenuto a M’Bala Nzola nel Racing. Il suo arrivo in prestito con diritto di riscatto è stata una grande opportunità per il club. Il suo viaggio, segnato da una traiettoria singolare e da una progressione lineare, testimonia la sua capacità di lavoro, la sua resilienza e la sua ambizione. I suoi 85 metri di altezza e le sue qualità fisiche gli permettono di eccellere spalle alla porta. M’Bala è anche un attaccante veloce e tecnicamente preciso. Queste qualità gli hanno permesso di affermarsi come un attaccante di spicco in Serie A, con 29 gol segnati e 9 assist, e di costruire esperienza europea, segnando tre gol e fornendo due assist la scorsa stagione in UEFA Conference League. Siamo convinti che riuscirà ad avere successo in questo campionato che sta scoprendo, e che metterà la sua versatilità e le sue qualità al servizio del gruppo di Will Still. Benvenuto a Lens, M’Bala! »