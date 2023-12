Ufficiale: Novara, risoluzione del contratto con Buzzegoli. Il comunicato

A circa due mesi dall’esonero, il Novara (Serie C, girone A) ha comunicato la risoluzione contrattuale con il tecnico Daniele Buzzegoli. Questo il comunicato: “La Società Novara Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con Daniele Buzzegoli per la risoluzione consensuale del contratto. A lui vanno i ringraziamenti per il lavoro svolto ed un grosso in bocca al lupo per il prosieguo di carriera”.

Foto: Logo Twitter Novara