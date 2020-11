Ufficiale: Novara, in panchina arriva Marcolini

Il Novara Calcio, con un comunicato apparso sui social, ha reso noto l’arrivo di Marcolini come nuovo allenatore. Questa la nota: “La Società Novara Calcio è lieta di annunciare a giornalisti e tifosi di aver trovato l’accordo con Michele Marcolini, quale nuovo allenatore della Prima Squadra. A coadiuvarlo nel ruolo di allenatore in seconda ci sarà Davide Mandelli. A mister Marcolini un grosso in bocca al lupo per il suo nuovo incarico, con la speranza di costruire un percorso vincente insieme.”

Foto: twitter Novara