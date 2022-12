Ufficiale: Novara, esonerato Cevoli. Il nuovo allenatore è Franco Semioli

Roberto Cevoli non è più l’allenatore del Novara. Al suo posto sulla panchina del club azzurro ci sarà Franco Semioli. L’ufficialità è arrivata in questi minuti tramite due comunicati pubblicati sul sito ufficiale del club. Di seguito le due note: “La Società Novara Football Club comunica che Roberto Cevoli non ricopre più il ruolo di allenatore responsabile della prima squadra.

Insieme a lui, lasciano il Club l’allenatore in seconda Gioacchino Adamo ed il preparatore atletico Marco Torelli.

A mister Cevoli vanno i più sinceri ringraziamenti per il lavoro svolto fin qui ed un grosso in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera”.

“La Società Novara Football Club comunica che il ruolo di allenatore responsabile della prima squadra sarà ricoperto da Franco SEMIOLI.

Dopo aver guidato fin qui la formazione primavera, portandola al secondo posto in classifica da imbattuta nel girone, l’allenatore piemontese siederà sulla panchina azzurra della prima squadra. Sarà coadiuvato da Cristian Viola, quale allenatore in seconda.

A mister Semioli, che nel pomeriggio svolgerà la prima seduta d’allenamento sui campi di Novarello, il Club augura buon lavoro”.

Foto: Instagram Novara