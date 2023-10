Ufficiale: Novara, esonerato Buzzegoli

Il Novara – come vi avevamo raccontato – ha esonerato Davide Buzzegoli. Di seguito il comunicato: “La Società Novara Football Club comunica che Daniele Buzzegoli è stato sollevato dall’incarico di guida tecnica della prima squadra. Insieme a lui, lascia anche Paolo Conforti, allenatore in seconda. A mister Buzzegoli vanno i più sinceri ringraziamenti per il grande impegno e la passione mostrati fin dal primo giorno di questa nuova avventura. Quasi duecento presenze e sette anni insieme non si dimenticano. Il Club gli augura le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera”.

Foto: sito Novara