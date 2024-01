Ufficiale: Novara, ecco Bentivegna in prestito dalla Juve Stabia

Rinforzo in attacco per il Novara: Accursio Bentivegna si lega agli azzurri a titolo temporaneo. Il comunicato del club: “La Società Novara Football Club comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Accursio Bentivegna. Il calciatore giunge a titolo temporaneo dalla Società Sportiva Juve Stabia. Cresce nelle giovanili del Palermo, club con cui diciottenne esordisce in Serie A. Con i rosanero gioca tre stagioni nella massima serie, intervallate dalle esperienze in prestito in Serie B con Como ed Ascoli. Si afferma poi in Serie C dove vanta più di 150 presenze. Indossa con costanza la maglia della Nazionale fino all’U20. Ad Accursio il benvenuto da parte del Club azzurro.

Foto: sito ufficiale Novara