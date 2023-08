Ufficiale: Novakovich al Lecco in prestito con diritto

In mattinata è arrivato un rinforzo importante per l’attacco del Lecco, che da neopromossa sta cercando di attrezzarsi al meglio per la Serie B. Con un comunicato ufficiale, la società lombarda ha infatti annunciato l’arrivo di Andrija Novakovich, che arriva dal Venezia con la formula del prestito con diritto di riscatto: “Calcio Lecco 1912 è lieta di comunicare di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di riscatto i diritti alle prestazioni sportive di Andrija Novakovich per la stagione 2023/24″. Foto: sito ufficiale Frosinone