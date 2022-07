Dean Henderson è un nuovo giocatore del Nottingham Forrest. Il portiere, già nel giro della Nazionale inglese, arriva in prestito dal Manchester United. L’annuncio è arrivato direttamente dai canali social del club inglese.

We are delighted to announce the loan signing of Manchester United and England goalkeeper Dean Henderson. ✍️

🌳🔴 #NFFC | #PL

— Nottingham Forest FC (@NFFC) July 2, 2022