Ufficiale: Nottingham Forest, ecco Santos dal Chelsea

Andrey Santos è un nuovo calciatore del Nottingham Forest. 19 anni, il centrocampista brasiliano arriva con la formula del prestito fino al termine della stagione dal Chelsea. Santos è arrivato in Blues a gennaio, in questo inizio di stagione il giocatore è stato convocato da Mauricio Pochettino per la sfida inaugurale contro il Liverpool però in panchina. L’annuncio è arrivato direttamente dai canali social del club inglese.

Foto: Instagram Nottingham Forrest