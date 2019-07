Ufficiale: Norwich, preso Byram dal West Ham. Contratto fino al 2023

Quarto acquisto per il Norwich City, che sui canali ufficiali ha annunciato l’arrivo dal West Ham di Sam Byram. Il terzino destro ha firmato un contratto fino al 2023 con il suo nuovo club. Questo il testo: “Sam Byram si unisce al Norwich City per quattro anni. Il terzino destro è diventato il quarto nuovo innesto estivo per la squadra di Daniel Farke e arriva dal West Ham. Byram si è unito ai Canaries con un contratto did quattro anni e ha già raggiunto la squadra nel ritiro estivo in Germania. Il 25enne ha trascorso l’ultima stagione in prestito al Nottingham Forest, giocando però solo sei partite a causa di un lungo infortunio”.

Foto Twitter Norwich