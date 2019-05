Ufficiale: Norgaard saluta la Fiorentina e vola al Brentford

Mediante un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, il Brentford annuncia l’arrivo del centrocampista danese Christan Norgaard dalla Fiorentina . Il classe ’94 saluta pertanto il campionato italiano dopo una sola stagione e 6 presenze con addosso la maglia viola. Il giocatore ha messo la propria firma su un contratto che lo legherà al club inglese per 4 anni, con opzione per il quinto.

👊 The tall midfielder joins on a four-year deal with an option of a further yearhttps://t.co/mzG5ztuv26#BrentfordFC

— Brentford FC (@BrentfordFC) May 28, 2019