Ufficiale: Nkunku al Chelsea

Il Chelsea ha ufficializzato l’acquisto di Christopher Nkunku, proveniente dal Lipsia.

Questa la nota del club: “Il Chelsea è lieto di annunciare che Christopher Nkunku si unirà al club dall’RB Leipzig prima della stagione 2023/24. Il 25enne, che ha collezionato 10 presenze con la Francia, ha firmato un contratto di sei anni, che inizierà il 1° luglio. “Sono incredibilmente felice di unirmi al Chelsea”, ha detto Nkunku. È stato fatto un grande sforzo per portarmi al club e non vedo l’ora di incontrare il mio nuovo allenatore e compagni di squadra e mostrare ai tifosi del Chelsea cosa posso fare in campo. “Avendo giocato in Ligue 1 e in Bundesliga, ora voglio giocare in Premier League, uno dei campionati più forti al mondo. Sono molto emozionato per questa sfida e sarò orgoglioso di indossare la maglia del Chelsea”.

Nkunku is a Blue! 🔵 pic.twitter.com/NASfDOG0Xg — Chelsea FC (@ChelseaFC) June 20, 2023

Foto: twitter Chelsea