Ufficiale: Nizza, il capitano Dante rinnova fino al 2024

Rinnovo di contratto in casa Nizza. Il capitano, Dante, difensore brasiliano classe ’83, ha firmato un nuovo contratto fino a giugno 2023. Sbarcato in Ligue 1 nel 2016, l’ex Bayern Monaco si è legato per un’ulteriore stagione al club della Costa Azzurra.

Another chapter in the love story… ❤️🖤 ✍️ CommanDante has signed a one-year extension 🙌#VamosDante #OGCNice pic.twitter.com/jdA9vy3max — OGC Nice 🇬🇧🇺🇸 (@ogcnice_eng) March 3, 2022

Foto: Twitter Nizza