Ufficiale: Nizza, ceduto Justin Smith all’Espanyol

Il Nizza ha annunciato, tramite un comunicato ufficiale diffuso sul proprio sito, di aver raggiunto con l’Espanyol, l’accordo circa il trasferimento di Justin Smith. Di seguito il comunicato del club francese:

“Justin Smith (21) si trasferisce all’Espanyol Barcellona. Capace di giocare come centrocampista difensivo o difensore centrale, il nazionale canadese U20 volerà in Catalogna, dove vestirà i colori dell’Espanyol Barcelona, ​​promosso nella Liga. L’OGC Nice gli augura tanto successo per il resto della sua carriera”.

Foto: sito ufficiale Nizza