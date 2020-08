Ufficiale: niente rinnovo col Başakşehir per Gaël Clichy

Alla fine del contratto, Gaël Clichy, difensore 35enne, e l’Istanbul Başakşehir hanno deciso di non prolungare l’avventura in terra turca. Il giocatore francese, campione turco in questa stagione, è quindi svincolato.

Foto: Twitter