Ufficiale: niente Mondiale per Reece James con l’Inghilterra. L’esterno del Chelsea non recupera dall’infortunio

E’ arrivata l’ufficialità sui canali ufficali del Chalsea. Il terzino inglese Reece James non è riuscito a recuperare dall’infortunio al ginocchio e non prenderà parte al Mondiale che inizierà tra 11 giorni in Qatar. Il laterale del Chelsea s’è infortunato al ginocchio nella sfida di Champions League contro il Milan di metà ottobre. Assenza pesante per Southgate in vista della manifestazione iridata.

Foto: twitter Chelsea