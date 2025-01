Ufficiale: Nicola Dalmonte passa dalla Salernitana al Catania

Un nuovo rinforzo in casa Catania. La compagine rossoblù, infatti, ha ufficializzato l’arrivo in prestito di Nicola Dalmonte. Il calciatore è pronto a dare il via a questa nuova esperienza visto il poco spazio trovato con la maglia della Salernitana. A comunicare il trasferimento è stato il club siciliano tramite una nota: “Catania Football Club comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’U.S. Salernitana 1919 il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nicola Dalmonte”.

FOTO: Instagram Catania