Ufficiale: Nicola Corrent è il nuovo tecnico del Mantova

Mantova 1911 comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a Nicola Corrent, con un accordo che decorre dal 1° Luglio 2022. Nato a Verona il 29 marzo 1979, il nuovo allenatore biancorosso inizia a muovere i primi passi da calciatore nelle giovanili del Milan. La sua carriera, spesa tra Serie A, Serie B e Serie C, lo vede poi protagonista, fra le altre, con le maglie di Salernitana, Como, Modena, Napoli e Verona. Da allenatore nel 2016 viene scelto da Fabio Pecchia come suo vice alla guida dell’Hellas Verona, tra Serie A e Serie B, dove rimane fino al 2019, anno in cui gli viene affidato il ruolo di Mister della Primavera, con la quale ha vinto il Campionato Primavera 2 la scorsa stagione.

FOTO: Twitter Mantova