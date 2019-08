Ufficiale: Newcastle, rinnovo e prestito allo Swansea per il portiere Woodman

Tramite i propri canali ufficiali il Newcastle ha annunciato il rinnovo del contratto di Freddie Woodman, portiere classe 1997 che contestualmente passa allo Swansea in prestito annuale, unendosi al club di Championship. Questa la nota dei Magpies: “Il portiere del Newcastle United Freddie Woodman ha firmato il prolungamento del contratto con il club e trascorrerà la staginoe 2019/2020 in prestito allo Swansea. Il portiere 22enne ha rinnovato fino al 2021 e ora si unirà allo Swansea, che comincerà la sua stagione giocando in casa, al Liberty Stadium, contro l’Hull City sabato pomeriggio”.

Foto Twitter Newcastle