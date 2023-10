Ufficiale Newcastle, rinnova il difensore Burn fino al 2025

I Magpies comunicano sui loro profili social il rinnovo di contratto del difensore Dan Burn. Contratto fino al 2025 per il 31enne, autore di 70 presenze con il Newcastle. Ecco le sue dichiarazioni dopo la firma:

“Per me significa tanto giocare per questo club. Quando avevo firmato la prima volta non volevo essere solo un tappabuchi per restare in piedi, volevo essere qui per molto tempo. Pertanto firmare questo nuovo accordo ha un valore ancora più alto rispetto alla prima volta”.

Foto: Instagram Newcastle