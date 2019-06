Ufficiale: Newcastle, Benitez non rinnova e lascia il club

Attraverso i propri canali ufficiali di comunicazione, il Newcastle ha annunciato che il tecnico Rafa Benitez lascerà il club il prossimo 30 giugno. L’ex tecnico di Napoli e Inter non ha infatti trovato l’accordo con la società per il rinnovo del proprio contratto.

It is with disappointment that we announce manager Rafael Benítez will leave Newcastle United upon the expiry of his contract on 30th June 2019.

