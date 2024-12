Ufficiale, New York Red Bulls: ingaggiato l’attaccante Chupo-Moting

Dopo diversi anni in Europa con la maglia del Bayern Monaco e del PSG, Chupo-Moting vola oltre-oceano. Infatti ha firmato un biennale con l’opzione per il terzo con i NY Red Bulls. Questo il comunicato ufficiale:

“I New York Red Bulls hanno firmato un contratto MLS con l’internazionale camerunense Eric Maxim Choupo-Moting. Choupo-Moting firmerà come Designated Player con un contratto MLS di due anni fino al 2026 con un’opzione per il 2027 in attesa del visto P-1 e dell’ITC. “Siamo entusiasti di aggiungere un giocatore del calibro di Maxim al nostro roster”, ha affermato il responsabile dello sport Jochen Schneider. “Maxim è un grande giocatore, un vincente e la sua esperienza nei campionati più importanti d’Europa sarà molto importante per il nostro club nel 2025 e oltre”.

Foto: Instagram NY Red Bulls