Ufficiale: Ndoj al Latina

Emanuele Ndoj è un nuovo giocatore del Latina Calcio 1932. Il centrocampista classe 1996 arriva dopo la breve esperienza a Catania, dopo una lunga militanza nel Brescia, dove si è affermato collezionando oltre 150 presenze tra Serie A e Serie B e ha rappresentato l’Albania a livello internazionale: 6 apparizioni ed anche un gol con la maglia della sua Nazionale. Talentuoso centrocampista ex Brescia classe ‘96. Vanta una solida esperienza con i lombardi, con oltre 120 partite in Serie B e 18 in Serie A, portando qualità e dinamismo al centrocampo. Vanta inoltre una trafila importante con la nazionale albanese, dalle giovanili alla nazionale maggiore”.

