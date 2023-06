Ufficiale: Nathaniel Clyne e James Tomkins rinnovano col Crystal Palace

Nathaniel Clyne e James Tomkins hanno firmato nuovi contratti per prolungare i loro soggiorni al Crystal Palace fino all’estate 2024. Così legge su un comunicato della società londinese: “I difensori hanno collezionato un totale di 327 presenze con il Palace (196 per Clyne e 131 per Tomkins) in un servizio combinato di 14 stagioni”. Il presidente Steve Parish ha dichiarato: “Nathaniel e James sono membri della squadra molto apprezzati in base ai loro contributi costanti e affidabili per il club nel corso di molte stagioni, e queste estensioni ci assicurano di continuare ad avere una squadra equilibrata. È importante mantenere giocatori senior come Nathaniel, James e Joel Ward che fanno davvero parte del DNA della nostra squadra di calcio, che sarà condiviso con i membri più giovani della squadra e con i nuovi giocatori che si uniranno a noi”. Clyne ha detto: “Sono molto felice. È il club in cui ho iniziato e un club che amo, e non vedo l’ora che arrivi un altro anno al Crystal Palace”. Tomkins ha aggiunto: “È stata una decisione facile rimanere un altro anno. È una gioia essere qui e spero di poter offrire un po’ della mia esperienza il prossimo anno ai ragazzi più giovani”.

Fonte foto: Sito Crystal Palace