Ufficiale: Nardi dalla Cremonese alla Reggiana, prestito con riscatto in caso di salvezza

Il centrocampista classe 1998 Filippo Nardi ritorna alla Reggiana, dopo esser stato tra i protagonisti della promozione dello scorso anno. La formula è quella del prestito dalla Cremonese con obbligo di riscatto in caso di salvezza. L’annuncio sui canali ufficiali degli emiliani: “L’’AC Reggiana annuncia che il calciatore Filippo Nardi torna in granata con trasferimento a titolo temporaneo dall’ US Cremonese ed obbligo di riscatto in caso di raggiungimento della permanenza nel campionato di Serie B nella prossima stagione sportiva; il calciatore ha firmato un contratto triennale. Nella scorsa stagione il centrocampista trevigiano ha disputato 37 presenze in maglia granata, segnando anche 5 reti, e contribuendo in modo rilevante al raggiungimento della vittoria del campionato di Serie C e della promozione in Serie B. Oggi Nardi è tornato a Reggio Emilia, dove ha svolto le visite mediche al Poliambulatorio Centro Palmer, per poi formalizzare il nuovo accordo in granata nella sede sociale. Nel primo pomeriggio ha raggiunto i compagni vecchi e nuovi a Toano, per cominciare un’altra avventura con la maglia dell’AC Reggiana, questa volta insieme a mister Alessandro Nesta e al suo staff. «Sono molto contento di essere tornato – ha commentato Filippo – siamo pronti per questa nuova avventura tutti insieme. Forza granata !». Bentornato in granata, Filippo!”.

Foto: Sito Reggiana