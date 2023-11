Ufficiale: Nantes, esonerato il tecnico Aristouy

Un punto nelle ultime quattro partite e dodicesimo posto in classifica. Il Nantes rivede gli spettri della passata stagione e corre ai ripari: Pierre Aristouy, tecnico in carica dallo scorso 9 maggio, è stato esonerato. Questo il comunicato: “Il Nantes annuncia la sospensione dalla squadra professionistica di Pierre Aristouy e del suo staff a partire da questa mattina. Nel corso della giornata il Club annuncerà il nome del suo sostituto. L’FC Nantes ringrazia in particolare Pierre Aristouy e il suo staff che hanno messo tutte le loro qualità umane e il loro talento al servizio del club. Apprezzati da tutti, hanno permesso al Club di salvarsi al termine della scorsa stagione”.

Foto: sito Nantes