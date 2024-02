Ufficiale: Nantes, Castelletto rinnova coi francesi fino al 2028

La notizia era nell’aria da un po’ di tempo, ma alla fine è arrivata l’ufficialità: il difensore camerunese Jean-Charles Castelletto ha rinnovato il suo contratto in essere con il Nantes fino al giugno 2028. Il centrale classe ’95, che non ha sfigurato in quest’ultima Coppa d’Africa con la propria Nazionale, ha prolungato di due anni l’accordo con i francesi, rispetto alla naturale scadenza fissata per l’estate 2026. A comunicarlo lo stesso club gialloverde con un comunicato social:

“L’FC Nantes è lieto di annunciare il prolungamento del contratto di Jean-Charles Castelletto per altre due stagioni. Il difensore è ora legato al Club des Rives fino al 2028.”

Foto: Twitter Nantes