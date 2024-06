Ufficiale: Nacho Fernandez lascia il Real Madrid

Nacho Fernandez non sarà più un giocatore del Real Madrid. Per il classe 1990 una vita ai Blancos con cui ha vinto tutto quello che si poteva vincere ( 6 Champions League, 5 Mondiali per Club, 4 Campionati Spagnoli, 4 Supercoppe Europee, 5 Supercoppe Spagnole e 2 Coppe Spagnole). Saluta quindi una delle leggende del club, lo ha annunciato lo stesso Real Madrid con una nota su proprio sito. Di seguito un estratto della stessa:

“Real Madrid C.F. annuncia che il nostro capitano Nacho ha preso la decisione di terminare la sua carriera come giocatore del Real Madrid.Il Real Madrid desidera ringraziare ed esprimere il proprio apprezzamento a Nacho, una delle più grandi leggende del club. Nel 2001, Nacho è entrato a far parte del Real Madrid all’età di soli 10 anni e ha giocato in tutta l’accademia giovanile fino a quando non ha fatto il suo debutto in prima squadra nel 2012. Da allora ha difeso la nostra maglia per 12 stagioni durante uno dei periodi di maggior successo nella storia del Real Madrid.”

L’ormai ex giocatore del Real Madrid quasi sicuramente si unirà al Al-Qadsiah, club di Saudi League.

Foto: instagram Real Madrid