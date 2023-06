Ufficiale: Naby Keita firma per il Werder Brema

Il Werder Brema annuncia Naby Keita.

Questo il testo del comunicato sul sito della società tedesca:

“L’SV Werder Bremen ha firmato a parametro zero il centrocampista Naby Keïta dal Liverpool, squadra di Premier League.

“Un certo numero di club è ovviamente interessato quando un giocatore come Naby Keïta è disponibile a parametro zero. Siamo quindi molto contenti che Naby abbia deciso di unirsi al Werder, nonostante diverse altre offerte. Le sue qualità rafforzeranno enormemente la nostra squadra”, ha dichiarato Clemens Fritz, capo dello scouting e del calcio professionistico del Werder Brema. “Ovviamente conosciamo Naby dai suoi tempi precedenti in Bundesliga e abbiamo tenuto d’occhio la sua carriera in Premier League. Ha subito un infortunio all’inizio di questa stagione e questo significa che non ha giocato tutte le volte che avrebbe voluto. Ora vogliamo riportarlo al suo meglio”.

Il Werder è il secondo club di Keïta in Bundesliga.

Anche il capo allenatore Ole Werner è entusiasta del nuovo acquisto: “Naby è un centrocampista tecnicamente dotato e instancabile, che ci darà molta più flessibilità. È pericoloso sotto porta e può anche fornire assist. Sarà una figura importante al centro del campo per la nostra squadra. Ha giocato una finale di Champions League l’anno scorso e ha tanta esperienza sulla scena internazionale, di cui la nostra squadra trarrà solo beneficio. Non vedo davvero l’ora di lavorare con lui”.

Naby Keïta è passato all’RB Salzburg nel 2014 dai francesi dell’FC Istres. Dopo un periodo all’RB Lipsia, si è trasferito al Liverpool nel 2018. Il centrocampista centrale, che ha giocato 58 partite di Bundesliga con il Lipsia (14 gol, 13 assist), è apparso 129 volte in tutte le competizioni con la squadra di Jürgen Klopp in Inghilterra negli ultimi cinque anni . Ha fatto parte della squadra che ha vinto Premier League, FA Cup e Champions League con i Reds.

“Sono davvero entusiasta per la mia nuova sfida qui a Brema”, ha detto il capitano della Guinea. “Sono rimasto impressionato da quello che mi ha detto il club sulla configurazione qui e sullo stile di gioco del Werder. Il mister mi ha dato un’ottima sensazione e ha mostrato come posso aiutare la squadra. Il Werder è un club speciale e conosco il Weserstadion dai tempi del Lipsia. Questo club e la sua filosofia saranno una buona partita per me, quindi questo è il passo giusto per la mia carriera”.

Fonte Foto: Sito Ufficiale Werder Brema