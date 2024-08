Ufficiale: Mustacchio all’Albinoleffe

L’AlbinoLeffe comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Mattia Mustacchio, attaccante classe 1989. Nativo di Chiari (BS), Mustacchio è cresciuto nel Settore Giovanile del Brescia, prima di approdare nel gennaio 2008 alla Sampdoria. Con la Primavera blucerchiata ha vinto Coppa Italia, Scudetto e SuperCoppa, fino ad esordire in Serie A (5 presenze nella Stagione 2008/09). Quella di Genova è stata solo la prima tappa di un’importante carriera da professionista in cui ha totalizzato 276 presenze in Serie B con le maglie di Ancona, Varese, L.R. Vicenza, Pro Vercelli, Perugia, Carpi e Crotone (con cui ha conquistato la promozione in Serie A), e 142 presenze in Serie C, con Ascoli, L.R. Vicenza, Alessandria, Cesena e Pro Vercelli.

Con le Nazionali giovanili ha inoltre collezionato 10 presenze e 5 gol in U20, con cui ha vissuto da protagonista il Mondiale di categoria nel 2009, 8 presenze ed 1 gol con la U21.

Nella Stagione 2023/24, è stato uno degli uomini di punta della Pro Vercelli, con cui ha disputato 32 partite realizzando 12 reti nel Girone A di Serie C NOW. A Mattia, che si lega all’AlbinoLeffe con un contratto annuale con clausola di rinnovo sino al 30 giugno 2026, un caloroso benvenuto da parte di tutta la famiglia bluceleste e un grande in bocca al lupo per il suo futuro a Zanica”. Fanno poi seguito le sue prima parole da neo calciatore seriano ai canali ufficiali del club: “Condivido pienamente ambizione e filosofia di questa società: lavorare con professionalità e passione, al fianco di persone di valore, per migliorare sempre. Sono convinto che questo sia il posto giusto per me, non vedo l’ora di iniziare sul campo assieme ai miei nuovi compagni”.

