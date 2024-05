Il West Ham ha annunciato la separazione con David Moyes, che lascerà il club londinese al termine della stagione. Arrivato a dicembre del 2019, il manager scozzese ha allenato gli Hammers per 228 partite finora, conquistando la Conference League della passata stagione a spese della Fiorentina. Adesso, in pole per la panchina degli Hammers sarà Lopetegui.

Foto; Instagram West Ham