Ufficiale: Moscardo è un nuovo giocatore del PSG

Alla fine è arrivata l’ufficialità: Gabriel Moscardo è un nuovo giocatore del Paris Saint-Germain. Il centrocampista brasiliano classe 2005 ha firmato fino al 2028, ma tornerà al Corinthians in prestito fino al termine della stagione. Il comunicato dei parigini: “Il Paris Saint-Germain è lieto di annunciare l’acquisto del 18enne centrocampista brasiliano Gabriel Moscardo, che si unirà al club della capitale fino al 2028 e sarà immediatamente ceduto in prestito all’SC Corinthians fino alla fine della stagione”. Le prime parole del centrocampista ai canali ufficiali del club: ““Sono molto felice di unirmi al Paris Saint-Germain; questo è uno dei giorni più belli della mia vita. È un progetto con alcuni giovani giocatori di talento. Non vedo l’ora di unirmi alla squadra e di incontrare la squadra e lo staff tecnico, e spero di vincere tanti trofei e di rendere felici i tifosi”.

Foto: sito ufficiale PSG