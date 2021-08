Ufficiale: Morrone al Monopoli dalla Lazio

La S.S. Monopoli 1966 comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo dalla S.S. Lazio, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Biagio Morrone.

Il centrocampista campano classe 2000 cresciuto nel settore giovanile della Juventus, con la maglia bianconera ha fatto tutta la trafila fino a disputare la Youth League e nella s.s. 2018/19 ha totalizzato 29 presenze e 2 reti nel Campionato Primavera; a luglio del 2019 viene acquistato dalla Salernitana e subito aggregato in prima squadra, ottenendo diverse convocazioni in Serie B. A gennaio 2020 lo acquista la Lazio e lo gira in prestito al Rieti, dove, disputa tutte le partite prima della sospensione del campionato causa Covid-19. Morrone vanta anche 4 partite giocate con la Nazionale Under 18.

Nell’ultima stagione, ben 20 presenze con la maglia del Foggia.

Foto: Logo Monopoli