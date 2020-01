Ufficiale: Morosini è un nuovo giocatore dell’Ascoli

Leonardo Morosini è un nuovo giocatore dell’Ascoli. Il trequartista, classe 1995, arriva in prestito dal Brescia, dove in stagione era stato impiegato in appena 3 occasioni, per un totale di 23 minuti. A dare l’ufficialità è stato lo stesso club bianconero, con una nota: “L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver acquisito dal Brescia fino al 30 giugno 2020 con diritto di riscatto le prestazioni sportive di Leonardo Morosini. A Leonardo il benvenuto dell’Ascoli Calcio e l’augurio di poter rendere al massimo in maglia bianconera“.