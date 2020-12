Ufficiale: Moriero riparte dalla Dinamo Tirana. Miccoli sarà il suo vice

Francesco Moriero, ex allenatore di Cavese, Sambenedettese e Catania (tra le altre) ed ex calciatore dell’Inter, è il nuovo allenatore della Dinamo Tirana, club della capitale albanese che milita in Serie B, dove è al primo posto.

Moriero avrà come vice Fabrizio Miccoli, ex attaccante del Palermo. Hanno sostituito l’ex attaccante del Chievo, Fabrizio Cammarata che ha guidato la squadra fino a questi giorni.

Hanno firmato un contratto biennale.

Questo il comunicato: ”

Il nostro Presidente Marco Pontrelli, in completo silenzio dopo intense giornate lavorative e cambiamenti di consultazioni!

Ha raggiunto un accordo biennale con il nuovo allenatore della Dinamo Francesco Moriero, ex campione di Inter, Roma e Napoli con un ricco allenatore CV, presentato il 3 gennaio in anticipo sui media insieme al progetto di lancio alla squadra in la gamma internazionale.

Il presidente con un’attenta selezione porta a casa un secondo colpo, sempre di grande prestigio internazionale, l’ex campione della Juventus Fabrizio Miccoli per un periodo di due anni. Avrà un doppio ruolo nella squadra 18 volte campione, come assistente allenatore e responsabile del settore giovanile, compito che ha ricoperto anche nell’accademia Roma. Sig. Miccoli possiede anche una delle migliori accademie d’Italia.

Il presidente approfitta per ringraziare il Sig. Cammarata, originariamente dalla parte umana, per aver creato una forte amicizia fuori dal campo e poi da professionista. -” Fabrizio è un vero professionista che farà del bene in questo compito che sosteniamo e che sarà il suo primo fan. Inoltre, troviamo l’opportunità di ringraziare l’assistente Dario Dian per il suo contributo in questi mesi alla squadra azzurra.” Per quanto riguarda la finestra di trasferimento di gennaio, la squadra porterà i giocatori ′′ peso non per discutere la strada verso l’obiettivo principale. Ermal Barushi”.