Ufficiale: Moreno al Como

Il Como 1907 è lieto di annunciare l’ingaggio di Alberto Moreno fino al giugno del 2025 con rinnovo automatico per un’altra stagione al manifestarsi di determinate condizioni. Difensore, 32 anni, vanta grande esperienza in contesti europei. Cresce nel Siviglia, squadra con la quale vince l’Europa League nel 2014 giocando titolare. Passa quindi al Liverpool, dove in 5 stagioni colleziona 90 presenze e 3 goal, culminate con la vittoria della Champions League da parte dei Reds nel 2019. Nelle ultime 5 stagioni ha giocato nel Villarreal, conquistando un’altra Europa League nel 2021 contro il Manchester United nella quale segna uno dei rigori decisivi per la vittoria finale. Sulle caratteristiche di Moreno, il tecnico del Como, Cesc Fabregas, ha dichiarato: “Alberto è un difensore veloce, agile e dotato di buona tecnica, con grande esperienza internazionale, dato che ha giocato nelle massime competizioni europee. Le sue caratteristiche saranno sicuramente utili per affrontare un nuovo e difficile campionato e noi siamo felici di potergli dare il nostro benvenuto”.

Alla firma Alberto Moreno ha dichiarato: “Sono molto contento di poter aggiungere una nuova esperienza alla mia carriera. Arrivo in un nuovo campionato, e dovrò confrontarmi con una nuova squadra e una nuova lingua. Ho parlato con Fabregas ed è stato il primo a dimostrare quanto il club mi volesse e il feeling che si è creato è stato subito ottimo. La Serie A è uno dei migliori campionati del mondo, con grandissimi giocatori e squadre ricche di storia livello mondiale. Noi dobbiamo provare a fare il meglio possibile in ogni partita”.

