Ufficiale: Moreira lascia il Lione e torna al Chelsea

Diego Moreira è un nuovo giocatore del Chelsea. Lo conferma il Lione con un comunicato apparso sui propri canali ufficiali: “L’Olympique Lione annuncia la risoluzione, di comune accordo con Chelsea e Diego Moreira, del prestito dell’esterno portoghese scaduto inizialmente il 30 giugno 2024. Tutto il club lo ringrazia per questi mesi e gli augura il meglio per la sua carriera”. L’esterno portoghese 19enne lascia così l’OL per tornare a Londra.

Foto: sito ufficiale OL