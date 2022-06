Ufficiale: Monza, preso Carboni dal Cagliari

Altro colpo della neopromossa Monza, che attraverso i propri canali ufficiali ha annunciato l’arrivo di Andrea Carboni, prodotto del settore giovanile del Cagliari.

Questo il comunicato: “Terzo nuovo acquisto dell’estate per il Monza: dal Cagliari arriva Andrea Carboni, che dal 1 luglio sarà un calciatore biancorosso. Il difensore sardo ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027. Nato a Sorgono, in provincia di Nuoro, il 4 febbraio 2001, a 21 anni vanta già 52 presenze in Serie A”.