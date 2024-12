Ufficiale: Monza, Petagna rinnova fino al 2027

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Monza ha comunicato il rinnovo di contratto del centravanti Andrea Petagna, spalmando l’attuale ingaggio su una stagione ulteriore.

Questo il comunicato: “AC Monza comunica che il calciatore Andrea Petagna, dimostrando grande affetto verso la Società, ha prolungato il proprio contratto al 30/6/2027 dall’originario 30/6/2026 per lo stesso importo complessivo”.

In questa stagione, Petagna ha giocato sei partite con la maglia del Monza, tra Serie A e Coppa Italia, per un totale di 313 minuti in campo, senza trovare la via del gol. Diverse le indiscrezioni sul suo futuro, a partire dall’interessamento del Torino – a caccia di un sostituto dopo il grave infortunio di Duvan Zapata – ed è da capire se questo rinnovo di contratto chiuda la porta a ipotesi di questo tipo o meno.

Foto: Instagram Petagna