Ufficiale: Monza, per la porta arriva Gori dalla Juventus

Il Monza ha ufficializzato l’arrivo del portiere Stefano Gori, che arriva in prestito secco dalla Juventus.

Questa la nota dei lombardi: “Stefano Gori è un nuovo giocatore del Monza. Il portiere arriva dalla Juventus, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024, con diritto di riscatto. Nato a Brescia il 9 marzo 1996, cresce nella squadra della sua città, dove si mette in luce catturando le attenzioni del Milan, che lo acquista nel 2014. In rossonero brilla con la Primavera, fino a diventare il terzo portiere della Prima Squadra nella stagione 2014-15.L’esordio tra i professionisti avviene con la maglia del Bari, nella gara di Serie B contro la Spal del 18 maggio 2017. Dopo l’esperienza col Pro Piacenza in Serie C, nell’estate 2018 comincia la sua avventura a Pisa, dove diventa subito titolare e conquista la Promozione in Serie B da protagonista, diventando uno specialista nel parare i calci di rigore. Le sue prestazioni con i toscani gli valgono la chiamata della Juventus, che lo acquista nel giugno 2020. Nel gennaio 2021 torna in prestito al Pisa, dove disputa un altro grande campionato, sfiorando la Promozione in Serie A. Nelle ultime due stagioni indossa le maglie di Como e Perugia, arrivando a quota 107 presenze in Serie B, prima di fare ritorno alla Juventus, da dove arriva ora al Monza”.

Foto: sito Monza