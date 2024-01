Ufficiale: Monza, Maric vola in prestito al Rijeka

Mirko Maric lascia il Monza e si unisce al Rijeka fino al termine della stagione. Il comunicato del club brianzolo: “AC Monza comunica che Mirko Maric si trasferisce al Rijeka a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024. L’attaccante croato ha collezionato 33 presenze e 3 reti in biancorosso. In bocca al lupo a Mirko per la nuova avventura!”.

Foto: sito ufficiale Monza