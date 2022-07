Ufficiale: Monza, ecco Sorrentino. Ha firmato fino al 2027

Alessandro Sorrentino è un nuovo giocatore del Monza. L’ex portiere del Pescara si lega ai brianzoli fino al giugno 2027. L’annuncio è arrivato tramite un comunicato presente sul sito ufficiale del club lombardo.

“Settimo nuovo acquisto estivo del Monza. Dal Pescara arriva Alessandro Sorrentino, che ha firmato un contratto coi biancorossi fino al 30 giugno 2027. Nato il 3 aprile 2002 a Guardiagrele (Ch), il giovane portiere abruzzese ha mossi i primi passi nel Lanciano, prima di essere notato dal Pescara, dove è approdato a 15 anni nell’estate 2017. Nella stagione 2020-21 vince il campionato Primavera 2 mettendosi in luce con una serie di grandi partite. A 19 anni Sorrentino è pronto per il debutto in prima squadra che arriva in Coppa Italia contro il Grosseto il 15 settembre 2021 e poi in Serie C sul campo della Virtus Entella l’11 ottobre. Gli bastano un paio di partite per diventare titolare inamovibile del Pescara di Auteri. Chiude la sua prima stagione tra i professionisti con 29 presenze in Serie C e un rendimento che viene notato anche dal ct della Nazionale Roberto Mancini, che lo convoca per lo stage di fine maggio a Coverciano. La scalata di Sorrentino prosegue con l’arrivo al Monza neopromosso in Serie A

Benvenuto Alessandro!”

Foto: Instagram Monza