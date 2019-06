Ufficiale: Monza, D’Errico rinnova fino al 2021

Mediante un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, il Monza ha annunciato che il capitano Andrea D’Errico “ha firmato il prolungamento del suo contratto, che adesso scadrà il 30 giugno 2021, oltre ad un adeguamento anche per la stagione 19/20. Con questo raggiungerà le 6 stagioni consecutive con la maglia del Monza. Queste le parole di Andrea: ‘Sono orgoglioso di continuare a vestire questa maglia, che per me è diventata una seconda pelle e ringrazio l’A.D. Galliani e il D.S. Antonelli per la fiducia e la carica che mi danno e per l’opportunità di continuare a essere il capitano del Monza di Mister Brocchi e giocare per i nostri splendidi tifosi’.”