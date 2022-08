Ufficiale: Monza, ceduto Pedro Pereira all’Alanyaspor

Termina l’avventura di Pedro Pereira con la maglia del Monza. I brianzoli, tramite un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, fanno sapere che l’esterno portoghese è stato ceduto all’Alanyaspor di Farioli: “AC Monza comunica che Pedro Pereira si trasferisce all’Alanyaspor a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023. L’esterno portoghese ha collezionato 35 presenze in biancorosso, ed è stato tra i protagonisti della storica promozione in Serie A dei brianzoli. In bocca al lupo per la nuova avventura in Turchia, Pedro!”.

Foto: Instagram Alanyaspor