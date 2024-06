Ufficiale: Monza, arriva Forson

Omari Nathan Forson è un nuovo giocatore del Monza. L’esterno offensivo inglese ha firmato un contratto con il Club biancorosso fino al 30 giugno 2028. Nato a Londra il 20 luglio 2004, a 14 anni si trasferisce al Manchester United, dove si mette in luce nel Settore Giovanile. Nel gennaio 2021 firma il suo primo contratto da professionista col Club inglese. Il suo brillante percorso di crescita lo porta a essere aggregato nell’estate 2023 alla Prima Squadra, con cui fa il suo esordio ufficiale nella sfida di FA Cup contro il Wigan del 8 gennaio 2024. Il primo febbraio arriva anche il debutto in Premier League, nella gara contro il Wolverhampton. Chiude la stagione con 4 presenze in Premier e 3 in FA Cup”.

“In possesso anche del passaporto ghanese per le origini dei suoi genitori, Forson ha collezionato 14 presenze con le nazionali inglesi giovanili, dall’Under 15 fino all’Under 20. Uno dei prospetti classe 2004 più promettenti d’Europa, Forson è il primo nuovo acquisto del Monza 2024/25. Benvenuto Omari!”

Foto: sito Monza